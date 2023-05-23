Bayburt'ta yüksek kesimler beyaza büründü

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BAYBURT (AA) - Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Yaklaşık 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları ve çevresi, yağan karla beyaza büründü.





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