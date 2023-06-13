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Bayburt Baksı Müzesi'nde "Emanet" isimli sergi açıldı

AA

Bayburt Baksı Müzesi'nde "Emanet" isimli sergi açıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde kurulan Baksı Müzesi'nde, yeni sezonda ​​​​​​​sanatçı Vuslat Doğan Sabancı'nın müze bünyesindeki ilk kişisel sergisi "Emanet" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü İspanyol sanatçı Chus Martinez'in yaptığı serginin açılışına, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sanatçı Vuslat Doğan Sabancı ve ailesi ve yakınları katıldı.

Sanatçı Sabancı, AA muhabirine, Baksı Müzesi'nde sergi açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sabancı, serginin isminin bir masal kitabından esinlendiğini belirterek, "Masal, anneannemin bana küçükken anlattığı bir masaldı. Masalın özü ayağına diken batan bir serçeyi anlatıyor. Ben bu masal üzerinde tekrar çalıştım, yeniden yorumladım ve yeniden yazdım. Masal aslında emanetin ruhunu ve emanetin ne kadar kadim, kıymetli olduğunu anlatıyor. Bugün nasıl birlikte bir dünyada yaşarız? sorusunu sorguladığımız dünya içerisinde bunun çok önemli, güncel ve geçerli bir çözüm önerisi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergideki çalışmaları oluştururken yöredeki taş, toprak ve bitkileri kullandığını dile getiren Sabancı, bazı eserlerinde ölümsüzlük ve doğanın devamlılığına gönderme yapmak istediğinin altını çizdi.

Sanatçının, eserler ve mekan, eserler ve insanlar, eserler ve onları etkileyen anlatılar arasında bir akış, ilişki ve bağ yaratmayı amaçladığı sergi, kasım ayına kadar gezilebilecek.

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