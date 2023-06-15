Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bayburt-Gümüşhane kara yolu eski hastane kavşağında, E.Y. (36) idaresindeki 34 DDA 097 plakalı cip ile A.Y'nin (64) kullandığı 69 AP 060 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan S.Y. (65) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı. S.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddede kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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