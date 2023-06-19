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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburtlu öğrenciler Çanakkale ve İstanbul'a geziye gönderildi

AA

Bayburtlu öğrenciler Çanakkale ve İstanbul'a geziye gönderildi

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta 75 öğrenci Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderildi.

Valilik, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Öğrenciler Tarihiyle Buluşuyor Projesi" kapsamında Çanakkale ve İstanbul gezisine katılan Bayburt Ortaokulu öğrencileri, törenle uğurlandı.

Okul Müdürü Mahir Pamukçu, uğurlamada yaptığı konuşmada, düzenledikleri organizasyonla 75 öğrenci ve onlara eşlik edecek 15 öğretmeni Çanakkale ve İstanbul'a göndereceklerini söyledi.

Öğrencilerin LGS sınavında büyük başarı sağladığını belirten Pamukçu, şunları kaydetti:

"8. sınıf öğrencilerimize LGS sınavında başarılı olmaları durumunda bir söz vermiştik. Biz de sözümü yerine getirmek için şu an 75 öğrenci, 15 öğretmen arkadaşımızla kafilemizi hazırladık ve uğurluyoruz. 3 günlük bir gezinin ardından Bayburt'a gelecekler. Şehitlik gezisini çok önemsedik. Yine İstanbul'da özellikle ecdat yadigarı tarihi mekanları öğrencilerimiz gezecekler. Bunu da ayrıca önemsiyoruz."

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, öğretmenler ve veliler katıldı.

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