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LGS sınavında 500 tam puan alan Ceylin, savcı olmak istiyor

AA

LGS sınavında 500 tam puan alan Ceylin, savcı olmak istiyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan Ceylin Özhan, hukuk alanında kariyer planlıyor.

Bayburt Ortaokulu öğrencisi Özhan, sınavdaki soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 puanla aynı başarıyı gösteren 562 öğrencinin arasında yer aldı.

Sevincini öğretmenleri ve ailesiyle paylaşan Özhan, AA muhabirine, tüm soruları doğru yanıtladığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Sürecin kendisi için zaman zaman zor geçtiğini, iniş çıkışlar yaşadığını belirten Özhan, "Motivasyon açısından aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum çünkü bana çok büyük destek verdiler. Arkadaşlarımla çok fazla vakit geçirdim, birbirimizi çok fazla motive ettik." dedi.

Öğretmeninin desteğiyle planlı şekilde sınava hazırlandığını ifade eden Özhan, "Onun verdiği programa göre çalıştım. Genellikle saatlerimi geçirmemeye çalıştım ama geçirdiğimde yine üzerine ekledim. Dershane veya onun gibi herhangi özel destek almadım. Okulumun desteği bana yetti ve arttı. Okuldaki hafta sonu kursları, denemeler ve bunların analizleri benim için yeterli oldu." diye konuştu.

Özhan, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde eğitimine devam etmek isteğini ve ileride hukuk eğitimi alarak savcı olmak isteğini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de bu yılın son derece planlı, programlı geçtiğini ve öğrencilere birebir ilgilendiklerini söyledi.

Her öğrenciye bir rehber öğretmen ayarladıklarını ve öğrencileri onlara teslim ettiklerini dile getiren Güney, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın soru bankalarını, kaynaklarını kullandık. Başka bir kaynak kullanmadık, aldırmadık. Günübirlik izleme, değerlendirme ve geri bildirime dayalı bir sistemdi bu. Biz de bu sisteme ayak uydurmak adına tüm ekibimizle gayret gösterdik. Sonuçlardan çok mutluyuz. Geçen yıla göre doğru ve net ortalamasında artış oldu. Bu anlamda da ülkemiz ve topraklarımız adına çok sevinçliyiz. Gelecek yılda yine bu yıl gördüğümüz eksikleri telafi ederek yolumuza devam edeceğiz."

Güney, Ceylin'den bu sonucu beklediklerini belirterek, "Tüm ilde net ve doğru ortalamasında bir artış oldu. Bu, bizi çok sevindiriyor ancak tam puan almak da ayrı bir keyif verdi bize. Ceylin'in bize bu gururu yaşatması, bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Bu anlamda da kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mahir Pamukçu da öğretmenleriyle verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını ve öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Öte yandan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de Ceylin Özhan ve ailesini makamında ağırlayarak hediye takdim etti.




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