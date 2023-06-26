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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt bisiklet tutkunlarının yeni rotası oldu

AA

Bayburt bisiklet tutkunlarının yeni rotası oldu

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Doğu Karadeniz'in iç kesiminde yer alan ve dağlık coğrafyası, fauna ve flora zenginliğiyle öne çıkan Bayburt, bisiklet tutkunlarının yeni rotası oldu.

Son yıllarda uluslararası ödüllü müzeleri ve tarihi mekanlarıyla kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Bayburt, doğal güzelliklerini de ön plana çıkararak daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'deki mevcut bisiklet rotalarına Bayburt'u da ekleyerek yeni alanların turizme kazandırılması için 2 yıl önce çalışma başlattı.

Ekoturizmin canlandırılması için gerçekleştirilen keşifler sonucu kent sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 100 kilometrelik yeni bisiklet rotası belirlendi.

Geçen yıl küçük çaplı bisiklet gruplarını ağırlamaya başlayan Bayburt, bu sene büyük gruplar halinde gelen yerli ve yabancı bisikletçilerin Doğu Karadeniz'deki yeni rotası oldu.

Hemen hemen her hafta Giresun-Gümüşhane hattı üzerinden kente gelen bisiklet tutkunları, Çoruh Nehri kıyısından, bölgeye özgü bitki ve ağaç türleri arasından geçerek sahil kesimindeki illere ulaşmak için pedal çeviriyor.

Doğayla iç içe yaptıkları yolculuk boyunca karşılaştıkları manzaraları fotoğraflayan ziyaretçiler, yerleşim yerlerinde mola vererek yöre halkıyla bir araya gelip köy yaşamını da deneyimliyor.

- "Yabancı turistlerden oluşan 90 kişilik bisiklet grubu şehrimize geldi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, AA muhabirine, Bayburt'u doğa sporları açısından cazibe merkezi haline getirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında yamaç paraşütü, rafting ve bisiklet rotası oluşturulduğunu söyledi.

Çalışmaların ardından belirlenen rotaları turizm firmalarıyla paylaştıklarını belirten Kurtoğlu, "Bu rotaları turizm firmalarına koordinatları ve görselleriyle atıyoruz. Tabii kendileri değerlendiriyorlar ve buraya programlar yapıyorlar." dedi.

Kurtoğlu, yerli ve yabancı turistlerin özellikle bisiklet parkuruna ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2 yıl önce oluşturduğumuz rotalara çoğu, yabancı turistlerden oluşan 2-3 kişilik küçük gruplar gelmeye başlamıştı. Daha sonra bu sayı 5-10 kişilik gruplara dönüştü. Yine motosiklet gruplarımız aynı rotayı kullanarak gelmeye başladılar. Dün de yabancı turistlerden oluşan 90 kişilik bisiklet grubu şehrimize geldi. Otelimizde konakladı. Sabah ayrılış yaparak Çoruh Nehri boyunca köylerimizde mola vererek burada yöre insanıyla bir araya gelip daha sonra İspir üzerinden Artvin'e doğru yol aldılar."

Bölgeye son yıllarda yapılan tünellerle sahil kesimiyle aralarında bağ kurulduğunu, dolayısıyla bir turizm destinasyonu oluştuğunu ifade eden Kurtoğlu, gelen turistlerin Çoruh Nehri havzasından Ovit Tüneli'ni kullanarak doğal güzellikler eşliğinde sahil kesimine indiğini aktardı.

- "Mümkün olduğu kadar köyleri kasabaları da görmek istiyorlar halkımızı tanımak için"

Bayburt'a gelen 90 kişilik yabancı bisiklet grubuna rehberlik yapan Sedat Kırhan ise Giresun başlangıçlı ve Tiflis bitişli 6 günlük bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Tura katılan kişilerin genellikle 18-78 yaş arasındaki doktor, avukat, bankacı gibi mesleklere sahip İngiliz vatandaşlarından oluştuğunu belirten Kırkan, "Ana hatlardan, orta yollardan gitmiyoruz. Mümkün olduğu kadar köyleri kasabaları da görmek istiyorlar halkımızı tanımak için. Bu vesileyle de sağ olsun, köylerimizde bize ikramda da bulunuyorlar. Onların ikramlarını da tatmış oluyorlar. Böyle bir rotayı gezdikleri için hepsi çok mutlu." diye konuştu.

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