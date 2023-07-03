Bayburt'ta 400 dekar atıl arazi ekonomiye kazandırıldı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta ıslahı yapılan 400 dekar atıl arazi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için meraya dönüştürüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Arpalı beldesindeki atıl arazinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında korunga ve domuz ayrığı tohumları toprakla buluşturuldu.

Bu yıl tohumların büyümesiyle meraya dönüşen alan, binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın otlağı oldu.

Arazide inceleme yapan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AA muhabirine, ıslah projesiyle kentin, en güzel ve verimli meralarından birine kavuştuğunu söyledi.

Beldenin yaşadığı en büyük sorunlardan birinin çözüldüğünü belirten Epcim, şöyle konuştu:



"Mera ıslah çalışmalarımızın, burada zaten var olan hayvancılık kültürünün daha da gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 1 milyon liralık bir proje uygulandı. Proje kapsamında 400 dekar alanda 4 bin kilogram korunga tohumu, 800 kilogram domuz ayrığı tohumu 6 bin kilogram gübre kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen de beldenin hayvan sayısının yoğun ancak mera bakımından yetersiz olduğunu ifade etti.

Yapılan projeyle bu sorunun büyük oranda çözüldüğünü vurgulayan Ersen, şunları kaydetti:

"Bunun için buradaki verimi düşük merayı ıslah etme ihtiyacı duyduk. Bu çalışmayla ciddi verim aldık. Bu verim sayesinde yıllık yaklaşık 380 ton kaba yem üretimi yapılacak ve yaklaşık 30 yıllık bir değer katılmış olunacak meramıza. Bundan sonra tabana attığımız domuz ayrığıyla beraber burada bir kökleşme sağlanacak ve burası uzun süreli bir mera alanı olacak."

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