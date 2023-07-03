Bayburt'ta buz mağarasına düşen kişi hayatını kaybetti

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta gezmek için gittiği dağda buz mağarasına düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Helva köyünde dağlık alanda arkadaşları ile gezintiye çıkan Mehmet Daştan (43), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 80 metre derinlikteki Helva Köyü buz mağarasına düştü.

Arkadaşlarının yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Daştan'ın cesedi, yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Daştan'ın cenazesi, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Öte yandan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de bölgeye gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

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