Bayburt'ta "Türk Yüzyılı ve Dede Korkut" sempozyumu yapıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesince Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında "Türk Yüzyılı ve Dede Korkut" sempozyumu yapıldı.

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şölenler kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendiklerini, Dede Korkut adına yapılan sempozyumun da kent için ayrıca öneme sahip olduğunu söyledi.

Bayburt'ta Dede Korkut hikayelerinin nesillerdir anlatıldığını ve insanların bu hikayelerle büyüdüğünü belirten Pekmezci, "Bamsı Beyrek'i, Dede Korkut'u kitaplardan değil yaşayarak ve halk kültürünün geleneksel dokusundan öğrendik. Ayrıca bizim Dede Korkut için bir patentimiz de var. 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye tarafından UNESCO'ya sunulan Dede Korkut'un Somut Olmayan Kültürel Mirasa dahil edilmesi teklifi 2019 yılında kabul edilmiş ve Türkiye tarafını ilgilendiren belge UNESCO Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Öcal Oğuz tarafından 2019 yılında Bayburt Belediyesi'ne teslim edildi." diye konuştu.

Tek oturum halinde gerçekleşen ve oturum başkanlığını Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin'in yaptığı sempozyuma, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Özgür Güvenç ile Prof. Dr. Gülhan Atnur, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. Alpaslan Demir, Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Yunus Özger, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Üçler Bulduk, bildirileri ile sempozyuma katkı sundu.

- TÜRKSAV 25. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Sempozyumun ardından Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) 25. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Bu yıl iki akademisyenin ödül aldığı programda İran Türkmen Sahrası bölgesinde yaşayan akademisyen Oğulmaya Samizade İran'daki Türk kültürü ve edebi eserleri üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülürken, Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Erdal Bay ise geliştirdiği "Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi" ile ödül almaya hak kazandı.

Akademisyenlerin ödüllerini Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve TÜRKSAV Genel Sekreteri Yavuz Güler verdi.