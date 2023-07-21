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        Bayburt'ta ata sporu cirit gösterisi yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:13
        Bayburt'ta ata sporu cirit gösterisi yapıldı

        BAYBURT (AA) - Bayburt'ta düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

        Bayburt Belediyesince cirit sahasında düzenlenen gösterilere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

        Altı kişiden oluşan ve iki takım halinde mücadele edilen gösterilerde, at üzerindeki sporcular ciritlerini rakibe karşı isabetli şekilde atmaya çalışarak, atlarına hakimiyetini sergiledi.

        Türklerin yüzyıllardır oynadıkları ciridi icra edenler, gösteriler sırasında yaptıkları zor hareketler ve cirit atabilmek için verdikleri uğraş ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

        Müsabakanın ardından konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, cirit sporunun Türkiye'de her geçen gün varlığını hissettiren bir konuma geldiğini söyledi.

        Kentteki atlı spor kulüplerinin de buna katkı sağladığının altını çizen Pekmezci, "Biz de elimizden geldiği kadar kulüplerimizin yaşaması için destek vermeye gayret ediyoruz. Orta Asya'dan Anadolu'ya at üzerinde göç eden ecdadımız buralara geldi. Şimdi de onların torunları at üzerinde kendilerine yakışır biçimde icra ettikleri bir cirit oyunuyla hünerlerini ortaya koyuyorlar. Ben bir kez daha atlı spor kulüplerimizin yönetici ve temsilcilerini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, düzenlenecek etkinliklerle 23 Temmuz'da sona erecek.

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