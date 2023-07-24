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        Bayburt'un zirvelerinde endemik bitkilerin izini sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:52
        Bayburt'un zirvelerinde endemik bitkilerin izini sürüyor

        BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yaşayan akademisyen Abdurrahman Sefalı, kentin endemik bitki türlerini kayıt altına almak için 10 yıldır saha araştırması yürütüyor.

        Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan geçit konumundaki Bayburt, el değmemiş doğasıyla birçok bitki ve yabani hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

        İlkbahar ve yaz aylarında zengin florasıyla öne çıkan kent, tabiatla ilgili bilimsel araştırma yapmak isteyen akademisyenlerin de ilgisini çekiyor.

        Kentteki biyolojik çeşitlilik üzerine çalışma yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Sefalı da endemik bitki türlerini araştırıyor.

        Üniversiteden arta kalan zamanlarını doğada geçiren Sefalı, aracıyla zorlu yolları aşarak 3 bin rakımlı dağlara çıkıyor.

        Belirlediği plan doğrultusunda kentin kuzeyindeki Soğanlı Dağları ve güneydeki Kop Dağı'nı gezen Sefalı, bulduğu bitkileri ilk olarak doğal ortamlarında fotoğraflıyor.

        Her bitkinin bir örneğini de yanına alan Sefalı, daha sonra yaptığı çalışmalarla bu bitkilerin türünü ve endemik olup olmadığını tespit ediyor.

        Sefalı, kentte bugüne kadar yaptığı araştırmalarda "Androsace azizsancarii Sefalı" ile "Bayburt Sümbülü" adını verdiği iki yeni endemik bitki türünü de literatüre kazandırdı.

        - "Bu coğrafya kendine özgü bitki çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor"

        Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, AA muhabirine, Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan bir geçit konumundaki Bayburt'un, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

        Aktif olarak 10 yıldır Türkiye'nin hemen her bölgesinde saha çalışması yaptığını anlatan Sefalı, bugüne kadar keşfettiği 4 bitkiden 2'sinin Bayburt'ta bulunduğunu aktardı.

        Sefalı, kentin bitki çeşitliliği bakımından ilgi çekici olduğunu belirterek, Bayburt florası üzerine yapılan öncü çalışmalarda 150'den fazla endemik bitkinin tespit edildiğini ifade etti.

        Bu bitkilerden bazılarının "nokta endemiği" ya da "dar yayılışlı endemik bitkiler" denilen türlerden olduğunu aktaran Sefalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özellikle 4-5 türümüz oldukça dar yayılışlı ve Bayburt'a özgü. Türkiye'de sadece burada göreceğiniz endemik bitkiler. Bunlardan bazıları son zamanlarda keşfettiğimiz 'Bayburt Sümbülü' ve 'Androsace azizsancarii Sefalı' adını verdiğimiz bitkiler. Bunlar dar yayılışlı, dünyada sadece Kop Dağı'nda ya da Soğanlı Dağları'nın bir kısmında bulabileceğiniz bitkiler. Dolayısıyla bu coğrafya kendine özgü bitki çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor."

        - "Turistlerin imrendiği tabiat güzelliklerini yerinde görüyoruz"

        Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, çalışmaları sırasında doğayla iç içe vakit geçirdiğinde kendini iyi hissettiğini kaydetti.

        Zorlu arazi koşulları olduğunu belirten Sefalı, "Aşırı eğimli yamaçlarda endemik bitkileri inceleme durumumuz söz konusu. Bazen turistlerin imrendiği tabiat güzelliklerini yerinde görüyoruz. Özellikle kuzeydeki Soğanlı Dağları'nda yüksek rakımlarda bulunan göllerimiz, yine aynı şekilde dağların güzelliği oldukça dikkat çekici." diye konuştu.

        Sefalı, doğaya çıktığı zaman huzur bulduğunu vurgulayarak, "Bayburt, doğası el değmemiş ve keşfedilmeyi bekleyen canlı türleriyle dolu. Böyle bir doğada vakit geçirmek oldukça keyif verici." dedi.

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