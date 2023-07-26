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        Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişi kayboldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:53
        Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişi kayboldu

        BAYBURT (AA) - Bayburt'ta balık tutmak için girdiği gölette kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Sakızlı köyünde yer alan gölete balık tutmak için gelen 72 yaşındaki İsmet A, suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, gölet bölgesinde arama çalışması gerçekleştiriliyor.

        Öte yandan, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekibinin de bölgeye gelerek çalışmalara katılacağı öğrenildi.

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