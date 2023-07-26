GÜNCELLEME - Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı
BAYBURT (AA) - Bayburt'ta balık tutmak için girdiği gölette kaybolan kişinin, 4 saatlik çalışma sonucunda cesedi bulundu.
Sakızlı köyündeki gölete balık tutmak için gelen 72 yaşındaki İsmet Aydın, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, gölet bölgesinde yapılan 4 saatlik arama çalışmaları sonucu Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Bulunduğu yerden çıkartılan Aydın'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.