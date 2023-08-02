Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bayburt Üniversitesi'ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 18:16
        Bayburt Üniversitesi'ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

        BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesi'nde 6 bölüme özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki resim ve müzik bölümleri ile Spor Bilimleri Fakültesinde antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekreasyon ile spor yönetimi bölümleri için özel yetenek sınavı başvuruları başladı.

        Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki bölümlerin sınavlarına başvurular 11 Ağustos'ta, Sanat ve Tasarım Fakültesi bölümlerindeki sınav başvuruları ise 18 Ağustos'ta sona erecek.

        Resim Bölümü sınavı 28 Ağustos'ta, Müzik Bölümü sınavı 31 Ağustos'ta, Spor Bilimleri Fakültesindeki 6 bölümün sınavları ise 21-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, iki fakültede 6 bölüm için özel yetenek sınavı uygulanacağını belirtti.

        Türkmen, başvurudan sınav sonrasına kadar tüm aşamaların şeffaf, güvenli, erişilebilir olması için çalıştıklarını vurgulayarak, aday öğrencilere başarı diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?

        Benzer Haberler

        GÖLETTE BALIK TUTARKEN BOĞULDU  
        GÖLETTE BALIK TUTARKEN BOĞULDU  
        GÜNCELLEME - Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişinin cansız beden...
        GÜNCELLEME - Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişinin cansız beden...
        Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişi kayboldu
        Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişi kayboldu
        Bilim insanları Bayburt'taki doğal kehribar rezervini inceledi
        Bilim insanları Bayburt'taki doğal kehribar rezervini inceledi
        Bayburt'un zirvelerinde endemik bitkilerin izini sürüyor
        Bayburt'un zirvelerinde endemik bitkilerin izini sürüyor
        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi eserlerinin yanı sıra doğasıyla da öne çıkıyo...
        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi eserlerinin yanı sıra doğasıyla da öne çıkıyo...