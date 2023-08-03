Şampiyon boksör memleketinde davul zurnayla karşılandı

BAYBURT (AA) - Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Toprak Salman, memleketi Bayburt'ta davul zurnayla karşılandı.

Salman için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gez köyü yol ayrımında karşılama töreni organize edildi.

Salman, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, Türkiye'yi Avrupa'da güzel bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Avrupa şampiyonu olduğunu, bundan sonrası için dünya ve olimpiyat şampiyonlukları hedeflediğinin altını çizen Salman, "İnşallah bundan sonra da bu hedeflerime ulaşmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Antrenör Seyfullah Dumlupınar ise Salman'a güvendiğini, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını da kazanacak potansiyelde bir sporcu olduğunu vurguladı.