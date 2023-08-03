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        Bayburt'ta 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:19
        Bayburt'ta 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı

        BAYBURT (AA) - Bayburt'taki derelere 20 bin alabalık yavrusu salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürlüğü ekipleri, "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon'daki Maçka Altındere Alabalık Yetiştirme ve Üretme İstasyonu'nda üretilen alabalık yavruları kente getirdi.

        Doğaya salınma aşamasına gelen 20 bin kırımızı benekli alabalık, köylerdeki bazı derelere bırakıldı.

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