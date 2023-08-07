Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesinde işçilerin maaşlarına yüzde 45 zam yapıldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işçi maaşlarının artırılması dolayasıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Hizmet-İş Sendikası temsilcisinin katılımıyla tören düzenlendi.

        Kent Ormanı'ndaki törende konuşan Pekmezci, emekleri paha biçilmez olan çalışanları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

        İşçilerin hizmetleri fedakarca yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

        "Kadrolu işçilerimiz, şirket işçilerimiz ve şu anda geçici olarak çalışan arkadaşlarımız var. Bayburt Belediyesi olarak sizlerin daha mutlu olmanız için elimizden geleni yaptık ve ara zam olarak imkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimiz en yüksek zam oranını yaptık. Kadrolu işçilerimiz ve Baybelsan işçilerimiz için yüzde 45 oranında bir ara zam belirledik. Verebileceğimiz en yüksek oranda ara zam verdik, sizlere helal olsun."

        Sendika temsilcileri de yapılan ara zamdan dolayı tüm işçiler adına Başkan Pekmezci'ye teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta sıcaktan bunalan vatandaşlar nehirde serinliyor
        Bayburt'ta sıcaktan bunalan vatandaşlar nehirde serinliyor
        Bayburt'ta 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
        Bayburt'ta 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
        Şampiyon boksör memleketinde davul zurnayla karşılandı
        Şampiyon boksör memleketinde davul zurnayla karşılandı
        Bayburt Üniversitesi'ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
        Bayburt Üniversitesi'ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
        GÖLETTE BALIK TUTARKEN BOĞULDU  
        GÖLETTE BALIK TUTARKEN BOĞULDU  
        GÜNCELLEME - Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişinin cansız beden...
        GÜNCELLEME - Bayburt'ta balık tutmak için gölete giren kişinin cansız beden...