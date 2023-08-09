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        Malatya'daki depremzede çocuklara Bayburtlu hayırseverlerden bisiklet armağanı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:25
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        Malatya'daki depremzede çocuklara Bayburtlu hayırseverlerden bisiklet armağanı
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        BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburtlu iş insanı Resül Kapı, çevresindekilerden temin ettiği bisikletleri Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştırdı.

        Şehir merkezindeki iş yerinde inşaat malzemesi imalat ve satışı yapan Kapı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ikinci gününden itibaren bölgede arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere birçok görevde yer aldı.

        Deprem bölgesinde yaşananlardan etkilenen 55 yaşındaki iş insanı, imkanları ölçüsünde yaraların sarılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Kapı, arkadaşlarının da desteğiyle temin ettiği yardım malzemelerini kamyonetiyle sık sık depremden etkilenen şehirlere götürüyor.

        Depremzede çocukları da sevindirmek için harekete geçen Kapı, arkadaşları başta olmak üzere Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de desteğiyle temin ettiği 30 bisikleti kamyonetiyle Malatya'ya götürdü.

        - "Çocuklar kendi bindikleri bisikletlerini getirip verdiler"

        Resül Kapı, AA muhabirine, yaşanan büyük felaketin ardından ikinci gün İHH gönüllüsü olarak arama kurtarma ve çeşitli yardım faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye gittiğini anlattı.

        Malatya'da bir hafta görev yaptıktan sonra Kahramanmaraş'a geçtiğini ifade eden Kapı, "Depremden bugüne kadar orayı hiç unutamadım. Sürekli olarak gidip geliyorum. Buradan çeşitli yardım malzemelerini ulaştırmak için aracımla gidip geliyorum. Kurban Bayramı'nı da orada geçirdim." dedi.

        Kapı, depremzede çocukların bisiklet talebini yakın çevresinin yanı sıra Vali Epcim ve Belediye Başkanı Pekmezci'ye ilettiğini anlatarak, "Sayın Vali'miz ve Belediye Başkanı'mızın da katkısıyla bisikletleri toplamaya başladım. Sağ olsun bazı çocuklar kendi bindikleri bisikletlerini getirip verdiler. Biz Türk milleti her zaman düşenin elinden tutarız. Bir haftada 30 bisiklet topladım." diye konuştu.

        Kurulumunu yaptığı bisikletleri kamyonetiyle ulaştırdığı Malatya'da konteyner kentlerde kalan çocuklara dağıttığını belirten Kapı, diğer illerdeki depremzede çocuklara ulaştırmak için bisiklet toplamaya devam edeceğini söyledi.

        Resül Kapı, sık sık bölgeye gönüllü olarak gidip geldiğine işaret ederek, "Buna kimse kayıtsız kalmasın, herkes elini taşın altına koysun. Ülkemiz büyük bir felaket geçirdi, dolayısıyla oradaki insanları kesinlikle unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

        Depremin ilk günlerinde yapılan yardımların yoğunluğuna dikkati çeken Kapı, herkesin elinden geleni yapmaya devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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