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        Bayburt'taki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 02:18
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        Bayburt'taki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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        BAYBURT (AA) - Bayburt'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        K.T idaresindeki 53 AAH 742 plakalı kamyonet, Bayburt-Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında S.K. yönetimindeki 34 BBD 762 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile kamyonetteki N.T, M.E.T, M.N.T, A.T ve otomobildeki S.K, Y.A.K, ve K.F.K. yaralandı.

        Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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