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        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan görevine başladı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 19:21
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        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan görevine başladı:
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        BAYBURT (AA) - Valiler Kararnamesi ile Çorlu Kaymakamlığından Bayburt'a atanan Mustafa Eldivan, görevine başladı.

        Eldivan'ı Valiliğe gelişinde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Talha Övet, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumlarının yöneticileri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

        Tören mangasını selamlayan Eldivan, kendisini karşılayanlarla tanıştıktan sonra bölgedeki vatandaşlar ve esnafla selamlaştı.

        Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından valilik hatıra defterini imzalayan Eldivan, Bayburt'un milli ve manevi değerlere sahip insanların yaşadığı, Türk kültür ve medeniyetinin en güzel örneklerinin görüldüğü bir şehir olarak ön plana çıktığını söyledi.

        Doğal güzellikleri, insani ve kültürel yönüyle de Bayburt'un çok özel bir kent olduğunu belirten Eldivan, "Bu kentte vali olmaktan, bu kentin güzel insanlarına hizmet etmekten gurur duyacağım. Bu manada bütün Bayburtlu hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bayburt'umuza hükümetimizin çok önemli destekleri var. Bayburt'u başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz çok fazla önemsiyor." dedi.

        Eldivan, görev süresi boyunca başta kamu yatırımları olmak üzere vatandaşların yaşam standardını yükseltmek için çalışma arkadaşlarıyla gerekli gayreti göstereceğini vurguladı.

        Bayburtlulara hizmet etmek için geldiğinin altını çizen Eldivan, şunları kaydetti:

        "En önemlisi de kamu yatırımlarının ve kamu hizmetlerinin etkin, verimli bir şekilde sağlanması hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu noktada takdir ve tensipleri ile bizlere bu imkanı tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bayburt Valiliğine atanmış olmamdan dolayı müteşekkirim, şükranlarımı arz ediyorum. İlgi ve desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Bayburt'un bizlere ve Bayburt halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah bizleri Bayburt halkına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve devletimize layık eylesin. Bu manada ilgi ve destekleri için tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum."

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