Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta "1. Dede Korkut Bisiklet Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:00 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta "1. Dede Korkut Bisiklet Festivali" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAYBURT (AA) - Bayburt'un tarihi ve kültürel varlıklarının sportif faaliyetlerle tanıtılması amacıyla düzenlenen 1. Dede Korkut Bisiklet Festivali başladı.

        Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale, birçok ilden 50 kişi katıldı.

        Saray Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Eldivan, kentte ilk kez düzenlenen festivalin başlangıcını yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Eldivan, gelecek yıldan itibaren festivalin daha geniş şekilde yapılacağını belirterek, "Doğa sporları festivali halinde kamp, dağcılık, trekking, bisiklet, at binme gibi inşallah biraz daha kapsamlı şekilde bu etkinlik daha büyük bir alanı kapsayacak diye düşünüyorum. Çünkü sadece bisiklet veya yürüyüş değil, bütün noktalar çok farklı şekilde turizm destinasyonu olmaya başladı." diye konuştu.

        Bayburt'un doğa sporları konusunda her türlü altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Eldivan, bundan sonraki süreçte halkın da katılımıyla bu etkinliğin daha geniş alana yayılacağını kaydetti.

        Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu da kentte doğal ve kültürel alanları ön plana çıkararak bölge turizmindeki yerlerini almayı planladıklarını ve yavaş yavaş bu hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından bisikletçiler, yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Masat köyündeki Dede Korkut'un türbesini ziyaret etmek üzere pedal çevirdi.

        Festivalin açılışına, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve sporcular katıldı.

        Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Derebaşı virajları gibi kentin önemli mekanlarının gezileceği festival 5 gün sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı

        Benzer Haberler

        Bayburt Valisi Eldivan, şehit ailesini ziyaret etti
        Bayburt Valisi Eldivan, şehit ailesini ziyaret etti
        Bayburt'ta kadınlar komşularının buğdayını imece usulü biçti
        Bayburt'ta kadınlar komşularının buğdayını imece usulü biçti
        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan görevine başladı:
        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan görevine başladı:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bayburt'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bayburt'ta konuştu:
        Bayburt'ta dağlık alandaki örtü yangını söndürüldü
        Bayburt'ta dağlık alandaki örtü yangını söndürüldü
        Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor