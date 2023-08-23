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        Bayburt'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:54
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        Bayburt'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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        BAYBURT (AA) - Bayburt'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        M.S'nin kullandığı 25 LV 270 plakalı hafif ticari araç, Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nin Şehitlik mevkisinde N.B. idaresindeki 06 BMM 207 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

        Durumu ağır olan yaralılardan 1'i ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye ulaştırıldı.

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