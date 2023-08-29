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        Bayburt'ta yolcu dolmuşta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:59 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:17
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        Bayburt'ta yolcu dolmuşta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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        BAYBURT (AA) - Bayburt'ta yolcu dolmuşta bulduğu, içerisinde para ve ziynet eşyası olan cüzdanı sahibine teslim etti.

        Pınar Karadeniz, bindiği dolmuşta bulduğu cüzdanı Bayburt Belediyesi Kayıp Eşya Birimi'ne teslim etti. Birim personeli, Türk lirası, döviz ve altın bulunan cüzdanın Aynur Cengiz'e ait olduğunu belirledi.

        Cüzdanını kaybettiği için daha önce başvuruda bulunan Cengiz, belediyeye davet edildi. Pınar Karadeniz, burada cüzdanı sahibine teslim etti.

        Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Karadeniz ve Cengiz'i makamında misafir etti.

        Karadeniz'e duyarlı davranışından ötürü teşekkür eden Pekmezci, Bayburt halkının bu konudaki duyarlığının en üst seviyede olduğunu aktardı.

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