Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta 3. Ordu Komutanlığı bando takımı konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta 3. Ordu Komutanlığı bando takımı konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAYBURT (AA) - 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Bayburt'ta konser verdi.

        Milli Savunma Bakanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında farklı illerde düzenlenen konser, Bayburt'ta Saray Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, konser öncesi orkestra şefi bando binbaşı Aziz Diker'e çiçek takdim etti.

        Konserde 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı, şarkı ve türküler çaldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Çocuk yuvasına bağış yapmak şartıyla uzlaştılar
        Çocuk yuvasına bağış yapmak şartıyla uzlaştılar
        Bayburt'ta yolcu dolmuşta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Bayburt'ta yolcu dolmuşta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        "Süper meyve" aronya Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak
        "Süper meyve" aronya Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak
        Bisiklet tutkunları zorlu Derebaşı virajlarında pedal çevirdi
        Bisiklet tutkunları zorlu Derebaşı virajlarında pedal çevirdi
        Bayburt'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaral...
        Bayburt'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaral...
        Bayburt'ta "1. Dede Korkut Bisiklet Festivali" başladı
        Bayburt'ta "1. Dede Korkut Bisiklet Festivali" başladı