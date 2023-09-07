Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

        Bayburt'ta gerçekleştirilen izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, F.C, F.Y, M.K, K.T. ve M.B.B'nin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 71 tarihi eser ile ruhsatsız tabanca, 3 dedektör, alan tarama cihazı ve kazı sırasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan Bayburt ve çevre illerde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 22 Mart 2023'ten itibaren 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda ele geçirilen 622 sikke, takı eşyası, el yazması kitap ve çeşitli objeler Bayburt Müze Müdürlüğüne teslim edilirken 38 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta 3. Ordu Komutanlığı bando takımı konser verdi
        Bayburt'ta 3. Ordu Komutanlığı bando takımı konser verdi
        Çocuk yuvasına bağış yapmak şartıyla uzlaştılar
        Çocuk yuvasına bağış yapmak şartıyla uzlaştılar
        Bayburt'ta yolcu dolmuşta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Bayburt'ta yolcu dolmuşta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        "Süper meyve" aronya Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak
        "Süper meyve" aronya Bayburtlu çiftçilere yeni gelir kapısı olacak
        Bisiklet tutkunları zorlu Derebaşı virajlarında pedal çevirdi
        Bisiklet tutkunları zorlu Derebaşı virajlarında pedal çevirdi
        Bayburt'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaral...
        Bayburt'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaral...