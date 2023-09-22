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        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları okul forması bağışı şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları arasında, öğrencilere okul forması bağışı şartıyla uzlaşma sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:50
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        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları okul forması bağışı şartıyla uzlaştı
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        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları arasında, öğrencilere okul forması bağışı şartıyla uzlaşma sağlandı.

        M.K'nin şikayeti üzerine, bir süre önce trafikte tartıştığı H.Y. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacı ile yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

        Bunun üzerine M.K, H.Y'nin kentteki bir ilkokulda öğrencilere okul forması bağışlamasını istedi.

        Teklifi kabul eden H.Y, Atatürk İlkokulu yönetiminin belirlediği, ihtiyacı olan 6 öğrenciye forma alması üzerine dosya kapandı.

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