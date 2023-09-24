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        Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu Müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:30 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:30
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        Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi
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        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu Müsabakaları sona erdi.

        Bayburt Atlı Cirit Sahası'nda düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda; Bayburt Atlı Spor, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor, Manisa Selendi Atlı Spor ve Kars Baş Köy Atlı Spor takımları yer aldı.

        Turnuva sonunda Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü birinci, Bayburt Atlı Spor Kulübü ikinci, Kars Baş Köy Atlı Spor Kulübü üçüncü ve Manisa Selendi Atlı Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

        Bu sonuçların ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, 1. Lig'e yükseldi.

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