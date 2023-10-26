Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı'nda "100. Yıl Yürüyüşü" yapıldı

Bayburt Valiliğince Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı'nda "100. Yıl Yürüyüşü" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında başta lise, üniversite ve polis okulu öğrencileri olmak üzere çok sayıda kişi, Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı milli parktaki Kop Şehitleri Anıtı'nda toplandı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Mustafa Eldivan tarafından şehitlik anıtına çiçek bırakıldı.

Daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla 1 kilometre yürüyen katılımcılar, 1. Dünya Savaşı yıllarında Kop Dağı'nda Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı ve çok sayıda şehidin verildiği sahaya ulaştı.

Yürüyüşe katılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürü Alparslan Katırcı tarafından bilgilendirildi.

Vali Eldivan, etkinliğin ardından AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bu kapsamda kentte anlamlı etkinlikler düzenlediklerini belirten Eldivan, "Bir hafta boyunca toplantılar, söyleşiler ve özellikle gençlerimizin de katıldığı birtakım aktivitelerle Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Eldivan, 100. yılda tarihe ve ecdada saygı amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Burada kalabalık bir erkanla 1916'da şanlı bir savunmaya sahne olan, Kop savunması olarak da tarihe geçen Kop Dağı'nda bir araya geldik. Burası aynı zamanda Fevzi Çakmak'ın 5. Kolordu Komutanı olarak 4 ay boyunca Ruslara geçit vermediği bir alan. Martta başlayan ve 15 Temmuz'a kadar süren büyük bir kahramanlık destanının yaşandığı alan. O yüzden biz de özellikle gençlerimizin, bu toprakların vatan olarak kazanılmasının bedelini görmesi anlamında buraya geldik. Tarihimize, ecdadımıza saygı etkinliği oldu. Buradaki şehitlerimizin de ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."

Yürüyüşe katılanlardan Hasan Türkoğlu, sabah erkenden Kop Dağı'na geldiğini ifade ederek "Cumhuriyet'in nasıl kazanıldığını, atalarımızın nasıl bedeller ödediğini gördük ve bunu yürekten hissettik. Burada gördüğümüz siperler, mevziler gerçekten bizleri çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Elif Arslan da gezdiği alanda atalarından izler gördüğünü ve duygusal anlar yaşadığını aktardı.