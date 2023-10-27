Bayburt'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel konser
Bayburt'ta, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.
Bayburt'ta, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.
Bayburt Valiliğince Saray Bahçesi'nde düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vatandaşların ellerinde bayraklarla katıldığı konserde bando takımı, çeşitli şarkı ve türküleri seslendirdi.
Öğrencilerden oluşan halk oyunu ekibinin de sahne aldığı etkinlik, katılımcıların beğenisini kazandı.