Bayburt'ta ayıya çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Bayburt'ta ayıya çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bayburt-Erzurum kara yolu Gez köyü mevkisinde, gece saatlerinde Fırat Aslanhan'ın kullandığı 69 AAF plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan bozayıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı, ayı ise öldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Bayburt istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

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