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        Bayburt'ta ayıya çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Bayburt'ta ayıya çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:10
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        Bayburt'ta ayıya çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta ayıya çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Bayburt-Erzurum kara yolu Gez köyü mevkisinde, gece saatlerinde Fırat Aslanhan'ın kullandığı 69 AAF plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan bozayıya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı, ayı ise öldü.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Bayburt istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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