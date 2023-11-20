Bayburt'ta iş yerindeki patlamada bir kişi yaralandı

Bayburt'ta cam balkon üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Gençosman Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde görevli Paşa B'nin çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan Paşa B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlamanın iş yerinde bulunan poliüretan köpüğünden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

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