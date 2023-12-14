Bayburt'ta trafik kazası tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı Bayburt'ta trafik kazasında çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla mağdurun ailesiyle uzlaştı.

Bayburt'ta trafik kazasında çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla mağdurun ailesiyle uzlaştı.

Şeyhhayran Mahallesi'nde haziran ayında meydana gelen trafik kazasında A.A, aniden otomobilinin önüne çıkan A.Ç.K'ye (12) çarparak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Kazada yaralanan A.Ç.K'nin ailesi, sürücü A.A. hakkında şikayette bulundu.

Şikayeti inceleyen Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, olayın davaya dönüşmemesi için tarafları uzlaşmaya davet etti.

Uzlaştırmacı Hasan Balın tarafından ayrı ayrı görüşülen taraflar, bir araya getirildi.

Görüşme sonucu A.A'nın, hatalı olduğunu kabul ederek mağdurdan özür dilemesi ve SMA hastası Yunus Emre Turan adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı.

Öte yandan A.Ç.K'nin ailesi de kampanyaya 1000 lira bağışta bulundu.