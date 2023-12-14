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        Bayburt'ta trafik kazası tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta trafik kazasında çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla mağdurun ailesiyle uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:15
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        Bayburt'ta trafik kazası tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
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        Bayburt'ta trafik kazasında çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapılması şartıyla mağdurun ailesiyle uzlaştı.

        Şeyhhayran Mahallesi'nde haziran ayında meydana gelen trafik kazasında A.A, aniden otomobilinin önüne çıkan A.Ç.K'ye (12) çarparak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

        Kazada yaralanan A.Ç.K'nin ailesi, sürücü A.A. hakkında şikayette bulundu.

        Şikayeti inceleyen Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, olayın davaya dönüşmemesi için tarafları uzlaşmaya davet etti.

        Uzlaştırmacı Hasan Balın tarafından ayrı ayrı görüşülen taraflar, bir araya getirildi.

        Görüşme sonucu A.A'nın, hatalı olduğunu kabul ederek mağdurdan özür dilemesi ve SMA hastası Yunus Emre Turan adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı.

        Öte yandan A.Ç.K'nin ailesi de kampanyaya 1000 lira bağışta bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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