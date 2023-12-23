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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret etti

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bayburt ve Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:17
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret etti
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bayburt ve Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Programı kapsamında Bayburt'a gelen Özdağ, Saat Kulesi Meydanı çevresindeki esnafı ziyaret etti.

        Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kırmızı gül bıraktı, şehitler için dua okudu.

        Daha sonra Gümüşhane'ye geçerek Atatürk Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Özdağ, kafede öğrenciler ve vatandaşlarla buluştu.

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit ve gazilerin olduğunu belirten Özdağ, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

        Özdağ, şehitlerin hepsinin Türk milletinin evladı olduğunu ifade ederek, "Ama birisi, Gümüşhane Şiranlı İsmail Yazıcı kardeşimiz. Hepsine Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza da Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyoruz." dedi.

        Özdağ, Türkiye'nin her yerinde partisinin il başkanlıklarınca Atatürk heykellerinin önüne şehit ve gaziler anısına çiçek bırakıldığını, kendisinin de bunu Bayburt'ta gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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