Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi

        Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 21:19 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Pota derbisinde zafer Galatasaray'ın
        Pota derbisinde zafer Galatasaray'ın
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu
        Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret etti
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret etti
        Bayburt'ta kar etkili oldu
        Bayburt'ta kar etkili oldu
        Şipal kardeşler, tecrübelerini genç boksörlere aktarıyor
        Şipal kardeşler, tecrübelerini genç boksörlere aktarıyor
        Karadeniz'de 3 ilde doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Karadeniz'de 3 ilde doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı