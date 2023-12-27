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        GÜNCELLEME - Bayburt'ta eski iş arkadaşı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

        Bayburt'ta bir lokantada daha önce birlikte çalıştığı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:35 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:35
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        GÜNCELLEME - Bayburt'ta eski iş arkadaşı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Bayburt'ta bir lokantada daha önce birlikte çalıştığı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, F.S. (45) daha önce iş arkadaşı olan F.Ç. (41) ile Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri F.Ç'yi evde boğularak öldürülmüş halde buldu.

        F.Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        F.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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