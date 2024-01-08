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        Cipin istinat duvarından düşmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

        Bayburt'ta cipin istinat duvarından düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 01:28 Güncelleme: 08.01.2024 - 01:37
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        Cipin istinat duvarından düşmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta cipin istinat duvarından düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Gülten K. (49) idaresindeki 06 FE 2466 plakalı cip, Zahit Mahallesi Mamur Sokak'ta rampayı çıkarken henüz bilinmeyen nedenle geri gelmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından bina girişine düştü.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Oya Pelin B. (28) ve Çimen K. (33) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çimen K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde cipin yokuşu çıkarken bir anda geriye gelmesi ve istinat duvarından düşmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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