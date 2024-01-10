Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen, basın mensuplarıyla bir araya geldi Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Üniversitenin konaklama tesisinde düzenlenen programda konuşan Türkmen, Soğanlı Dağı'nda, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı ve Filistin'de şehit edilen gazeteciler başta olmak üzere görevleri başında şehit olan tüm gazetecilere rahmet diledi.

Türkmen, kentte duyarlı ve sorumlu bir gazetecilik anlayışının hakim olduğunu belirterek, basının üniversitenin kurumsal iş birlikleri içerisinde önemli yer tuttuğunu kaydetti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, gazeteciler olarak kendi sorunlarından önce insanlığın karşı karşıya olduğu soykırım sorununu tartışmayı anlamlı bulduklarını söyledi.

Gazetecilik mesleğinin hak ve özgürlükleri konusunda önemli kazanımlar hedeflediklerini ve bu kazanımlar için gereken girişimleri yaptıklarını dile getiren Okutmuş, etkinlik için Rektör Türkmen'e teşekkür etti.