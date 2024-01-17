Bayburt'ta yeni sanayi sitesi yapılacak

Bayburt'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 140 dükkandan oluşan, imalat, bakım, onarım hizmeti verecek yeni sanayi sitesi yapılacak.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yeni sanayi sitesi yapılması konusunda sundukları projenin kabul edildiğini bildirdi.

Ateş, bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 800 milyon lira bedelle 21 Şubat Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan 61 bin dönüm arazi üzerine "yeşil sanayi sitesi" konseptiyle yapılacak sitenin ısıtma ve elektrik ihtiyacının güneş panelleriyle sağlanacağını aktardı.

Proje kapsamında 140 dükkan inşa edileceğini belirten Ateş, "Bu proje aynı zamanda Genç Osman Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinin kentsel dönüşümünü de hızlandıracak ve bölgeyi Bayburt'umuzun prestij alanına dönüştürecektir. Projemizin Bayburt'umuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.