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        Bayburt'ta kar etkili oluyor

        Bayburt'ta kar etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:45
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        Bayburt'ta kar etkili oluyor
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        Bayburt'ta kar etkisini gösteriyor.

        Dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Sisin de etkili olduğu kentte görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü.

        Belediye ve Karayolları ekipleri trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı sorumluluk bölgelerinde çeşitli önlemler aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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