Bayburt'ta kar etkili oluyor
Bayburt'ta kar etkisini gösteriyor.
Bayburt'ta kar etkisini gösteriyor.
Dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Sisin de etkili olduğu kentte görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü.
Belediye ve Karayolları ekipleri trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı sorumluluk bölgelerinde çeşitli önlemler aldı.
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