Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu
Bayburt'ta dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Bayburt'ta dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Bayburt'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.
Vatandaşların rağbet ettiği Şair Zihni Kent Ormanı'ndaki kameriyelerde de buz sarkıtları oluşurken, süs havuzu kısmen buzla kaplandı.
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