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        Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu

        Bayburt'ta dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:09
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        Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu
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        Bayburt'ta dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Bayburt'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

        Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri de soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

        Vatandaşların rağbet ettiği Şair Zihni Kent Ormanı'ndaki kameriyelerde de buz sarkıtları oluşurken, süs havuzu kısmen buzla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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