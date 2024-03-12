Bayburt'ta 126 öğrenci Deneyap atölyelerinde teknolojiyle buluştu

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde 126 öğrenciye eğitim veriliyor.

Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap atölyelerinde e-sınav ve uygulama sınavlarında başarılı olan öğrenciler, robotik kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama, enerji teknolojileri ve havacılık ile uzay teknolojileri gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor.

Geleceğin mühendis ve bilim adamı adaylarının eğitim gördüğü atölyede hafta sonu 4 saat öğretmenlerden teorik ve uygulamalı eğitim alan öğrenciler, edindikleri bilgilerle üretim ve tasarım, robotik kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AA muhabirine, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını oluşturacak, üretim gücü yüksek gençleri bu atölyelerde yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Eğitimlere katılan öğrencilerin iki aşamalı sınavdan geçtikten sonra 36 ay boyunca 11 ana başlıkta uzman eğitmenler tarafından verilen derslerle ufkunun açıldığını belirten Köse, her eğitimin bitiminde öğrencilerin ürettikleri projeleri sergiledikleri proje şenlikleri düzenlendiğini aktardı.

Köse, teknoloji atölyelerinin yeni yıldızlarını seçmek için şu anda yoğun çalışma yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz artık uzaya robot gönderen, astronot gönderen bir konuma geldi. Bugün bu atölyelerimizde biz geleceğimizin Türkiye'sinde İHA'ları, SİHA'ları, daha yüksek teknolojileri üretecek beyinleri yetiştireceğiz. Dolayısıyla bu laboratuvarları çok önemsiyoruz. Eğitimleri verirken ortaokul ve lise olmak üzere iki düzeyde yaklaşık 140 öğrenciyle başladık. Şu an 126 öğrencimizi bu eğitimlerden geçiriyoruz."

T3 Vakfı Bayburt İl Temsilcisi Emrah Bayramoğlu da öğrencileri başta mühendislik olmak üzere tıp, mimarlık gibi alanlarda yetiştirip ufuklarını açmayı amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin gelecekteki mesleklerine hazırlanmalarını sağladıklarını vurgulayan Bayramoğlu, "Atölyemizde 126 öğrencimiz ders görmektedir. Bu öğrencilerimize bütün ekipman malzemeleri sağlayarak, onların el becerilerini ve mucitliklerini ortaya çıkararak geleceğin mimarlarını, mühendislerini yetiştirerek ülkemize nice Selçuk Bayraktar'lar, Aziz Sancar'lar kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Burada tüm mühendisliklerin en temelini alıyoruz"

Lise öğrencisi Bilal Daştan ise Deneyap atölyelerinin mühendisliklerle ilgili çalışmaları deneyimlemek açısından mükemmel bir yer olduğunu dile getirdi.

Mühendislikle ilgili tüm dersleri burada temelden aldıklarını belirten Daştan, şunları söyledi:

"Burada öğrendiğimiz dersler ilk başta teknoloji tasarım dersleri, robotik kodlama ve elektrik elektronik dersleri aslında bizi hem teknolojik anlamda hem de elektrik aksanı bakımından bilinçlendiriyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Burada tüm mühendisliklerin en temelini alıyoruz. Bu da hayalimizdeki mühendisliği sevip sevmeyeceğimizi görebilmemizi sağlıyor."

Yazılım mühendisi olmak istediğini ifade eden ortaokul öğrencisi İsmail Yavuz Şentürk de Deneyap atölyeleri sayesinde hayallerine yaklaştığını, burada aldığı eğitimlerle donanımlı bir mühendis olabileceğini belirtti.