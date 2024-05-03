Bayburt'taki üniversite öğrencilerinden ABD'deki Filistin eylemlerine destek

Bayburt'ta üniversite öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine düzenledikleri yürüyüşle destek verdi.

Bayburt Üniversitesi Filistin Dayanışma Platformunca düzenlenen etkinlik kapsamında kampüsteki Köseoğlu Camisi avlusunda bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, Türkçe ile İngilizce yazılı dövizler ve pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana hunharca bir soykırımın devam ettiğini söyledi.

Dünya kamuoyunun şiddetle protesto etmesine karşın İsrail'in ABD'nin de desteğiyle geri adım atmadığını belirten Türkmen, "Bu hafta şiddetini artırarak özellikle ABD'de başlayan kampüslerdeki gösterilere Bayburt'tan bir ses vermek üzere bizde burada bir araya geldik. ABD'deki o kitlelere uygulanan orantısız gücü gördünüz. Hatta dünyaca ünlü bilim insanlarına, felsefe bölüm başkanına yapılan muameleyi gördük." dedi.