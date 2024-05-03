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        Bayburt'taki üniversite öğrencilerinden ABD'deki Filistin eylemlerine destek

        Bayburt'ta üniversite öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine düzenledikleri yürüyüşle destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:21
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        Bayburt'taki üniversite öğrencilerinden ABD'deki Filistin eylemlerine destek
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        Bayburt'ta üniversite öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine düzenledikleri yürüyüşle destek verdi.

        Bayburt Üniversitesi Filistin Dayanışma Platformunca düzenlenen etkinlik kapsamında kampüsteki Köseoğlu Camisi avlusunda bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, Türkçe ile İngilizce yazılı dövizler ve pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

        Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana hunharca bir soykırımın devam ettiğini söyledi.

        Dünya kamuoyunun şiddetle protesto etmesine karşın İsrail'in ABD'nin de desteğiyle geri adım atmadığını belirten Türkmen, "Bu hafta şiddetini artırarak özellikle ABD'de başlayan kampüslerdeki gösterilere Bayburt'tan bir ses vermek üzere bizde burada bir araya geldik. ABD'deki o kitlelere uygulanan orantısız gücü gördünüz. Hatta dünyaca ünlü bilim insanlarına, felsefe bölüm başkanına yapılan muameleyi gördük." dedi.

        Türkmen, yaşananların işin nereye geldiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Tüm bunlara rağmen vicdan ehli insanlar, öğrenciler geri adım atmıyorlar ve bu protestolarına da mütemadiyen devam ediyorlar. Kampüslerdeki eylemler yayılarak devam ediyor." diye konuştu.

        Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk Turan da öğrenci toplulukları adına basın açıklamasını okudu.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Gazze halkı için dua edilmesinin ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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