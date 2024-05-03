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        Yanlış tedavi uygulayan diş hekimi ile hasta 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta bir kişi, diş hekiminin yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili şikayetinden TEMA Vakfına 150 fidan bağışlaması şartıyla vazgeçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:57
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        Yanlış tedavi uygulayan diş hekimi ile hasta 150 fidan bağışı şartıyla uzlaştı
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        Bayburt'ta bir kişi, diş hekiminin yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili şikayetinden TEMA Vakfına 150 fidan bağışlaması şartıyla vazgeçti.

        Kentte yaşayan H.O, tedavi olmak için gittiği özel klinikte yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla diş hekimi B.S.G'den şikayetçi oldu.

        Bunun üzerine B.S.G. hakkında "taksirle bir kişinin yaralamasına neden olma" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

        Bunun üzerine H.O, B.S.G'nin TEMA Vakfına 150 fidan bağışında bulunmasını istedi.

        Teklifi kabul eden B.S.G, vakfın hesabına gerekli bağışı yaparak ceza almaktan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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