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        Atık ahşaplardan ürettiği maketlerle geçmişi yaşatıyor

        BEŞİR KELLECİ - Usta öğretici Ercan Okumuş, Bayburt'taki atölyesinde geçmişte kullanılan tarım aletleri, taşıt, yapı ve gündelik eşyaların maketlerini üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:03
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        Atık ahşaplardan ürettiği maketlerle geçmişi yaşatıyor
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        BEŞİR KELLECİ - Usta öğretici Ercan Okumuş, Bayburt'taki atölyesinde geçmişte kullanılan tarım aletleri, taşıt, yapı ve gündelik eşyaların maketlerini üretiyor.

        Bayburt Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Okumuş, resim öğretmenliği bölümü mezunu olmasına karşın el yatkınlığı nedeniyle evinin bodrum katında oluşturduğu hobi atölyesinde atık ahşap parçaları kullanarak çeşitli maket ve süs eşyaları yapmaya başladı.

        Çevresinden gelen talep nedeniyle hobisini mesleğe dönüştüren Okumuş, 4 ay önce atölyesini, kiraladığı 25 metrekarelik dükkana taşıdı.

        Okumuş, Neşet Ertaş'ın türküleri eşliğinde sipariş üzerine ceviz, kavak, kiraz, çam ağacından at arabası, traktör, kamyon, gündelik eşya, ev, iş yeri ve camilerin maketlerini yapıyor.

        Kalem, cımbız ve bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırarak şekil verdiği ve çaydanlık, soba, radyo, televizyon gibi eşyaların minyatürlerini de yapan Okumuş, bunları modellediği mekanlarda detay olarak kullanıyor.

        Okumuş, siparişlerin yanı sıra hazırladığı kendine özgü ürünleri ve süs eşyalarını, sosyal medya hesapları üzerinden yurt içi ve yurt dışına satıyor.

        - "Onların hatıralarını ahşap maketlerle yaşatmaya, canlandırmaya çalışıyorum"

        Ercan Okumuş, AA muhabirine, 4 yıl önce evinin bodrum katında atık ahşapları sanat eserine çevirebilmek için hobi atölyesi oluşturduğunu söyledi.

        Daha sonra çevresinden gelen siparişler üzerine hobisinin mesleğe dönüştüğünü anlatan Okumuş, "Yoğun istek olunca yeni bir atölye açmaya karar verdim. Özellikle eşimin destekleriyle burayı açtım. Çevremdekilerin yanı sıra sosyal medyada yaptığım işleri görenler atalarından, dedelerinden, babalarından kalma evlerin, tarım aletlerinin veya gündelik eşyalarının maketlerini istiyor. Ben de onların hatıralarını ahşap maketlerle yaşatmaya, canlandırmaya çalışıyorum." dedi.

        Ahşabı şekillendirip küçük parçalar haline getirerek birleştirmenin zaman, emek ve sabır istediğini ifade eden Okumuş, "Malzemenin temelini daha çok marangozların atıl olan küçük tahta parçalarından oluşturuyorum. Ceviz, kiraz, çam, kavak ağacı parçalarını küçük el aletleriyle şekillendirerek maketleri yapıyorum. Mesleki olarak görsel sanatlar öğretmeni olduğum için yaptığım maketleri birer sanat eserine çevirmeye özen gösteriyorum." diye konuştu.

        Okumuş, yöre insanının daha çok çiftçilikle uğraştığı için babalarından kalma tarım aletleri veya kullandıkları taşıtların maketlerini yapmasını istediklerini dile getirdi.

        Müşterilerinin hatıralarını en iyi şekilde canlandırmaya çalıştığını aktaran Okumuş, "Bunu isteyen kişiler bana fotoğraflarını getiriyorlar, ben de onları ölçeklendirerek ahşap maketlerini yapıp teslim ediyorum. Bunları sahiplerine verdiğimde yüzlerindeki gülümseme, heyecan onların hatıralarını birebir canlanıyormuş gibi yaşattığı hissiyat beni de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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