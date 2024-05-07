Bayburt ve Trabzon'da yüksek kesimler karla kaplandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerinde de mayıs ayında kar etkili oldu.

Bayburt'ta bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, dağlık alanlar karla kaplandı.

Bayburt ve Trabzon'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

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