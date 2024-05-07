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        Bayburt ve Trabzon'da yüksek kesimler karla kaplandı

        Bayburt ve Trabzon'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:33 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:33
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        Bayburt ve Trabzon'da yüksek kesimler karla kaplandı
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        Bayburt ve Trabzon'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Bayburt'ta bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, dağlık alanlar karla kaplandı.

        İl Özel İdaresi Konursu Şefliği karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı dağlık köylerin yollarını açmak için çalışma başlattı.

        Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek kesimlerinde de mayıs ayında kar etkili oldu.

        İl genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle ilçenin yüksek rakımlı mahalleleri Şekersu, Yaylaönü, Çayıroba, Demirkapı, Derindere ve Arpaözü beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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