Bayburt'ta ayılar 5 yayla evine zarar verdi

Merkeze bağlı Üzengil köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi.

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