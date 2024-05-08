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        Bayburt'ta ayılar 5 yayla evine zarar verdi

        Bayburt'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:05
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        Bayburt'ta ayılar 5 yayla evine zarar verdi
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        Bayburt'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi.

        Merkeze bağlı Üzengil köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi.

        Yaylaya giden köy sakinleri, 5 evin kapı ve pencerelerinin kırılıp içerideki eşyanın dağıtıldığını gördü.

        Evlerde ayılara ait ayak izleri bulan ev sahiplerinin ilgili kurumlara başvuruda bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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