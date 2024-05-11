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        Bayburt'ta öğrenciler okulda oluşturulan pistte trafik kurallarını öğrendi

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan Trafik Eğitim Pistinde trafik kurallarını öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:10
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        Bayburt'ta öğrenciler okulda oluşturulan pistte trafik kurallarını öğrendi
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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan Trafik Eğitim Pistinde trafik kurallarını öğrendi.

        Demirözü Kaymakamlığınca Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Demirözü 100. Yıl İlkokulu bahçesinde oluşturulan pistte öğrencilere eğitim verildi.

        Akülü arabayla parkuru dolaşan öğrenciler, jandarma ve polis ekiplerince üst ve yaya geçitleri, trafik ve işaretleri hakkında bilgilendirildi.

        "Trafik" konulu bilgi yarışmasına da katılan öğrenciler, parkurda eğlenceli zaman geçirdi.

        Kaymakam Yasin Şahin, okulun bahçesine çizilen trafik eğitim pistiyle öğrencilere uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi.

        Eğitimler kapsamında öğrencilerin hem öğrenip hem de güzel vakit geçirdiğini belirten Şahin, okul bahçesine kalıcı olarak çizilen pistte sadece Trafik Haftası'nda değil, özellikle beden eğitimi dersine entegre edilerek yıl boyunca eğitim verileceğini kaydetti.

        Öğrencilerden Hanife Zehra Toprak da jandarma ve polis ekipleri eşliğinde trafik kurallarını eğlenerek öğrendiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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