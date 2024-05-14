Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Bayburt merkezde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte, yağışın ardından dağların zirveleri beyaza büründü.
Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştı.
- Gümüşhane
Gümüşhane il merkezinde bir süre devam eden sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Karayolları ekipleri, 2 bin 280 rakımlı Kostan Dağı Geçidi'nde yaşanabilecek olumsuzluklar için hazır bekliyor.
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