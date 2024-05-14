Karayolları ekipleri, 2 bin 280 rakımlı Kostan Dağı Geçidi'nde yaşanabilecek olumsuzluklar için hazır bekliyor.

Gümüşhane il merkezinde bir süre devam eden sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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