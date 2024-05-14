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        Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

        Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:42
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        Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
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        Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Bayburt merkezde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Hava sıcaklığının düştüğü kentte, yağışın ardından dağların zirveleri beyaza büründü.

        Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştı.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane il merkezinde bir süre devam eden sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

        Karayolları ekipleri, 2 bin 280 rakımlı Kostan Dağı Geçidi'nde yaşanabilecek olumsuzluklar için hazır bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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