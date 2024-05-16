Kayınbiraderiyle SMA hastası çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

Bayburt'ta bir kişi, kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü kayınbiraderi hakkında SMA hastası çocuğa bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçti.

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan uzlaştırma müessesesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları, daha az masrafla ve kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Kentte yaşayan Y.L, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla eşinin kardeşi E.L'den şikayetçi oldu. Y.L'nin şikayeti üzerine E.L. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.