Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Kayınbiraderiyle SMA hastası çocuğa bağış şartıyla uzlaştı

        Bayburt'ta bir kişi, kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü kayınbiraderi hakkında SMA hastası çocuğa bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayınbiraderiyle SMA hastası çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta bir kişi, kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü kayınbiraderi hakkında SMA hastası çocuğa bağış yapması şartıyla şikayetinden vazgeçti.

        Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan uzlaştırma müessesesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları, daha az masrafla ve kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

        Kentte yaşayan Y.L, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla eşinin kardeşi E.L'den şikayetçi oldu. Y.L'nin şikayeti üzerine E.L. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

        Bunun üzerine Y.L, E.L'nin SMA hastası Cennet Su adına başlatılan kampanyaya 7 bin lira bağış yapmasını istedi.

        Teklifi kabul eden E.L, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        ABD'li kadın evlendikten sonra yerleştiği Bayburt'ta Müslüman oldu
        ABD'li kadın evlendikten sonra yerleştiği Bayburt'ta Müslüman oldu
        Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaş...
        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaş...
        Bayburt'ta öğrenciler okulda oluşturulan pistte trafik kurallarını öğrendi
        Bayburt'ta öğrenciler okulda oluşturulan pistte trafik kurallarını öğrendi
        Bayburt'ta ayılar 5 yayla evine zarar verdi
        Bayburt'ta ayılar 5 yayla evine zarar verdi
        Bayburt ve Trabzon'da yüksek kesimler karla kaplandı
        Bayburt ve Trabzon'da yüksek kesimler karla kaplandı