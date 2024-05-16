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        Bayburt'ta 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri başladı

        Bayburt Üniversitesince düzenlenen "7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:58
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        Bayburt'ta 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri başladı
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        Bayburt Üniversitesince düzenlenen "7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri" başladı.

        Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu yıl düzenlenecek etkinliklerde "Tarihi yeniden yaşa, köklerini yaşat" temasını vurgulamak istediklerini söyledi.

        Dede Korkut'un dünyaya açılan bir evrensel değer olduğunu belirten Türkmen, "Tarih, yaşanmış ve bitmiş bir hikaye olarak algılandığında sonlanır. Tarih, bugün yaşayan ve gelecekte de yaşayacak olan bir bağlılık ve köklerden gelme halidir. Dede Korkut'tan bu yana şanlı bir tarihin kurucuları olan bizler, bugün tarihi yeniden yaşamak ve köklerimizi yaşatmak için bir aradayız." dedi.

        Türkmen, 7. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri kapsamında düzenlenecek etkinliklerde dünyadan farklı kültürleri üniversitede ağırlayacaklarını kaydetti.

        Etkinlikler kapsamında Vali Yardımcısı Yunus Coşkun ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi.

        Açılış programının ardından 2 gün sürecek "Uluslararası Tarım Bilimlerinde Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi" başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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